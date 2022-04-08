ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، اليوم الجمعة، واقتربت العقود الآجلة للوقود الأزرق من مستوى 1200 دولار لكل ألف متر مكعب.



وبحلول الساعة 10:00 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لشهر مايو المقبل على مؤشر المركز الأوروبي TTF بنسبة 1.4% لتصل إلى 1195 دولارا لكل ألف متر مكعب.



وقبل ذلك تم تداول العقود الآجلة عند مستوى 1172 دولارا لكل ألف متر مكعب.



وقفزت أسعار الغاز في أوروبا في ظل مخاوف المستثمرين من تأثر إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا.



وأسعار الغاز الطبيعي في أوروبا أظهرت مؤخرا تقلبات قوية، إذ ارتفعت بشكل حاد بعد أن اعترفت روسيا في 21 فبراير الماضي بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وبعد أن أطلقت في 24 من الشهر نفسه عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

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روسيا اليوم