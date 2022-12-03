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السبت، 03-12-2022 04:49 م

ارتفاع أسعار اللحوم عالمياً

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الوكيل الاخباري - بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم 117.1 نقطة في تشرين الثاني، بانخفاض قدره 1.1 نقطة عن مستواه في تشرين الأول، مسجلًا كذلك تراجعًا للشهر الخامس على التوالي، ولكنه لا يزال أعلى بمقدار 4.6 نقاط من مستواه قبل عام واحد.

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وفي شهر تشرين الثاني، هبطت الأسعار الدولية للحوم الأبقار للشهر الخامس على التوالي، حيث أتت زيادة المتاح للتصدير من أستراليا لتضاف إلى الإمدادات المرتفعة أصلًا من البرازيل، بغض النظر عن استمرار الطلب القوي من جانب الصين على الاستيراد.


ويُستخدم مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية لقياس التغيّر الشهري في الأسعار الدولية لسلّة من السلع الغذائية الأساسية. وكالات


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