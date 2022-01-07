ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بفعل توتر الأوضاع في كازاخستان التي أثارت قلقا من إمكانية اضطراب إمدادات أوبك+ تزامنا مع تراجع الإنتاج في ليبيا.

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وزادت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا، بما يعادل 0.6 في المئة، إلى 82.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 0127 بتوقيت غرينتش، بعد قفزة 1.5 في المئة في الجلسة السابقة، بحسب رويترز.



وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا، بما يعادل 0.6 في المئة أيضا، إلى 79.96 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت 2.1 في المئة في الجلسة السابقة.



ويتجه برنت والخام الأمريكي نحو تسجيل زيادة ستة في المئة في أول أسبوع من العام، إذ بلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني، حيث فاقت المخاوف بشأن الإمدادات القلق من احتمال تضرر الطلب جراء الانتشار السريع للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

سبوتنيك عربي