السبت 26-03-2022
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الجمعة، 25-03-2022 04:57 م

ارتفاع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتاً، حيث يسيطر الحذر على المتعاملون، بانتظار المزيد من التطورات عن عملية السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للبترول في أكبر الدول المستهلكة للوقود في العالم.

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وبحسب وول ستريت جورنال، فقد ارتفع الخام الأمريكي قرابة 1.0 بالمئة إلى مستوى 112.76 دولار، من مستوى الافتتاح عند 111.68 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 110.62 دولار، وصعد خام برنت بنسبة 0.9 بالمئة إلى مستوى 119.78 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 118.76 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 117.59 دولار.

 

بترا

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