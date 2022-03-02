خبير نفطي: سعر برميل النفط قد يصل لـ 150 دولاراً مع بداية الصيف

الوكيل الإخباري - قال خبير النفط والطاقة عامر الشوبكي، إن أسعار النفط مرشحة للارتفاع أكثر خلال الفترة المقبلة، وقد يصل سعر البرميل الى 150 دولاراً مع بداية الصيف.

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وبين الشوبكي، أن كافة المؤشرات تدلل على أن أسعار ستقفز إلى مستويات قياسية إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه.



وأوضح أن أسعار النفط قد تتراجع في حالتين، الأولى عقد اتفاق ما بين الغرب وإيران في الملف النووي، والثاني أن تتخذ منظمة (أوبك+) بتخفيض الأسعار.



وأشار الشوبكي إلى أن العالم يتخوف من الارتفاع الحاصل في النفط، بسبب تأثيره على التضخم.



ولفت إلى أن أسعار المشتقات النفطية في الأردن لو كانت بدون ضريبة ستكون قريبة من الأسعار عالميا، موضحا أنه رغم الارتفاع الكبير إلا أن الحكومة قامت بتثبيت الأسعار محليا.





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