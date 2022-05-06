ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري - ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط في السوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة خلال الجلسة الآسيوية، بالرغم من ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي وفقا للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب البيانات من قبل الاقتصاد الأميركي وتسعير الأسواق لخطط الاتحاد الأوروبي للحظر التدريجي للنفط الروسي.

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وبحسب وول ستريت جورنال، فقد ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيار 0.23 بالمئة لتتداول عند مستويات 108.95 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 108.70 دولار للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 108.26 دولار للبرميل.



كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز المقبل 0.42 بالمئة لتتداول عند مستويات 111.62 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 111.15 دولار للبرميل.

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