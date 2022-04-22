ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي عالميا

الوكيل الإخباري - ارتفع مؤشر الدولار الأميركي في السوق الأميركية العالمية مقابل سلة من العملات اليوم الجمعة بأكثر من 0.4 بالمئة، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي، مسجلا أعلى مستوى في عامين عند 101.05 نقطة.

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وبحسب وول ستريت جورنال، فإن ارتفاع العملة الأميركية يضغط بالسلب على أسعار الذهب كونها مقومة بالدولار الأميركي وترتفع تكلفتها بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.



وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، إن قرار رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة مطروح على الطاولة في الاجتماع المقبل الذي سيعقد خلال أسبوعين.

بترا