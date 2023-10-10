الثلاثاء 10-10-2023
الوكيل الاخباري

روسيا تصدر لمصر ملايين الأطنان من القمح

ارتفاع أسعار النفط على خلفية عملية طوفان الأقصى

البنتاغون: على الكونغرس زيادة المساعدات لإسرائيل بعد هجوم حماس

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 280 نقطة

حماس تعلن عن وجود عشرات الأسرى الإسرائيليين لديها يحملون جنسيات ثانية

كتائب القسام: لن نتفاوض في قضية الأسرى تحت النار

687 شهيدا في قطاع غزة و10% من الإصابات بين الأطفال إثر العدوان الإسرائيلي

إسرائيل تعلن ارتفاع حصيلة قتلاها منذ بدء طوفان الأقصى

الملك وولي العهد السعودي يؤكدان أهمية التنسيق العربي لوقف التصعيد

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

 
الثلاثاء، 10-10-2023 12:31 ص

ارتفاع أسعار النفط على خلفية عملية طوفان الأقصى

65246f0ed931d


الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار النفط 4% الاثنين، معوضة بعض الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الأسبوع الماضي، بعد أن أثارت الاشتباكات العسكرية بين إسرائيل وحركة حماس مخاوف من أن يؤدي صراع أوسع نطاقا إلى الإضرار بإمدادات النفط من الشرق الأوسط.اضافة اعلان


وارتفع خام برنت 3.57 دولار، أي 4.2% ليصل إلى 88.15 دولار للبرميل عند التسوية، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.59 دولار أي 4.3% ليبلغ 86.38 دولار للبرميل عند التسوية. وعند أعلى مستويات الجلسة، ارتفع كلا الخامين القياسيين أكثر من أربعة دولارات، أو أكثر من 5%.

وفي الأسبوع الماضي، انخفض خام برنت نحو 11% وتراجع خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 8% في أكبر انخفاض أسبوعي منذ آذار بعد أن أدت توقعات الاقتصاد الكلي القاتمة إلى تفاقم المخاوف بشأن الطلب العالمي.

وشنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) السبت، أكبر هجوم عسكري على إسرائيل منذ عقود مما أسفر عن مقتل مئات الإسرائيليين. وردا على ذلك نفذت إسرائيل موجة من الضربات الجوية الانتقامية على غزة أسقطت مئات الشهداء.

وقالت مصادر إن ميناء عسقلان الإسرائيلي وميناء النفط فيه أغلقا في أعقاب الصراع.

إقرأ ايضا
652430cb4c59b7445f2f396f

روسيا تصدر لمصر ملايين الأطنان من القمح

1696883941582

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 280 نقطة

20220712111042reup-2022-07-12t110846z_2005430050_rc2aav90mcap_rtrmadp_3_oil-opec-730x438

أوبك: التحرك بشأن المناخ يجب ألا يأتي على حساب أمن الطاقة

moved_LYNXMPEI1M0HB_L

"طوفان الأقصى" تُجبر الإحتلال على تعليق الإنتاج من حقل غاز تمار

LYNXMPEA8G03Y_L

الذهب عالمياً يزداد لمعاناً مع تزايد المخاطر

1909336-540866264

ضوء أخضر لمضاعفة مصادر الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي

أخبار متعلقة
main_image65238fe8d8dbd

قفزة في أسعار النفط على خلفية عملية طوفان الأقصى

2

24.4 مليار دولار صادرات السعودية في تموز

LYNXMPEJ8K044_L

بعد تثبيت الفائدة .. تراجع على أسعار النفط اليوم

نفط4

انخفاض أسعار النفط اليوم عالمياً

نفط3

أسعار النفط تواصل ارتفاعها عالمياً اليوم

نفط9

ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم