ارتفاع أسعار النفط على خلفية عملية طوفان الأقصى

الوكيل الاخباري-

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ارتفعت أسعار النفط 4% الاثنين، معوضة بعض الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الأسبوع الماضي، بعد أن أثارت الاشتباكات العسكرية بين إسرائيل وحركة حماس مخاوف من أن يؤدي صراع أوسع نطاقا إلى الإضرار بإمدادات النفط من الشرق الأوسط.وارتفع خام برنت 3.57 دولار، أي 4.2% ليصل إلى 88.15 دولار للبرميل عند التسوية، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.59 دولار أي 4.3% ليبلغ 86.38 دولار للبرميل عند التسوية. وعند أعلى مستويات الجلسة، ارتفع كلا الخامين القياسيين أكثر من أربعة دولارات، أو أكثر من 5%.وفي الأسبوع الماضي، انخفض خام برنت نحو 11% وتراجع خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 8% في أكبر انخفاض أسبوعي منذ آذار بعد أن أدت توقعات الاقتصاد الكلي القاتمة إلى تفاقم المخاوف بشأن الطلب العالمي.وشنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) السبت، أكبر هجوم عسكري على إسرائيل منذ عقود مما أسفر عن مقتل مئات الإسرائيليين. وردا على ذلك نفذت إسرائيل موجة من الضربات الجوية الانتقامية على غزة أسقطت مئات الشهداء.وقالت مصادر إن ميناء عسقلان الإسرائيلي وميناء النفط فيه أغلقا في أعقاب الصراع.