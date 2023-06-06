ارتفاع احتياطات العراق من العملة الصعبة إلى 111 مليار دولار

الوكيل الإخباري -

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أعلن العراق، اليوم الثلاثاء، ارتفاع احتياطاته من العملة الصعبة لأكثر من 111 مليار دولار.وقال البنك المركزي العراقي في تقرير، اليوم، إن احتياطيات العملة الصعبة في العراقارتفعت خلال شهر أيار من العام الحالي 2023 لتبلغ 111 ملياراً، و765 مليون دولار.وأردف أن نسبة الارتفاع بلغت 45.14 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022 والتي بلغت فيه الاحتياطيات من العملة الصعبة 77.003 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع 79.97 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2021 التي بلغت فيها الاحتياطيات 62.101 مليار دولار.وأشار البنك إلى أن احتياطيات العراق من الذهب ارتفعت أيضا لتبلغ 132.7 طنا خلال أيار الماضي، محتلا بذلك المرتبة الـ 30 عالميا بأكبر احتياطي للذهب.