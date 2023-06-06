الثلاثاء 06-06-2023
الوكيل الاخباري

الدفاع المدني يسعف سيدة بقارب مطاطي بسبب وجود سيل في الأزرق

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في اربد غداً

عطلة رسمية في كافة مستشفيات الخدمات الطبية الملكية الخميس المقبل

8 وفيات و 13 اصابة بحادث سير مروع في البادية الشمالية - صور

صدور إرادة ملكية سامية - تفاصيل

الضمان: صرفنا 1.6 مليار دينار كحمايات اجتماعية 90% منها رواتب تقاعدية

أوستن يتجاهل دور الاتحاد السوفيتي في الانتصار على النازية

أغنى 6 نساء عصاميات في العالم.. صنعن ثروة بالمليارات من لا شيء - أسماء

الإفتاء: إصدار 247 ألف فتوى شرعية العام الماضي

الشمالي : رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف زيادة دخل الفرد بنسبة 3%

 
الثلاثاء، 06-06-2023 04:50 م

ارتفاع احتياطات العراق من العملة الصعبة إلى 111 مليار دولار

image


الوكيل الإخباري - أعلن العراق، اليوم الثلاثاء، ارتفاع احتياطاته من العملة الصعبة لأكثر من 111 مليار دولار.اضافة اعلان


وقال البنك المركزي العراقي في تقرير، اليوم، إن احتياطيات العملة الصعبة في العراقارتفعت خلال شهر أيار من العام الحالي 2023 لتبلغ 111 ملياراً، و765 مليون دولار.

وأردف أن نسبة الارتفاع بلغت 45.14 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022 والتي بلغت فيه الاحتياطيات من العملة الصعبة 77.003 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع 79.97 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2021 التي بلغت فيها الاحتياطيات 62.101 مليار دولار.

وأشار البنك إلى أن احتياطيات العراق من الذهب ارتفعت أيضا لتبلغ 132.7 طنا خلال أيار الماضي، محتلا بذلك المرتبة الـ 30 عالميا بأكبر احتياطي للذهب.

إقرأ ايضا
2541

18 دولة ناتجها المحلي يتخطى تريليون دولار بينها بلد عربي واحد

25223

أغنى 6 نساء عصاميات في العالم.. صنعن ثروة بالمليارات من لا شيء - أسماء

2521

نيوم تبرم عقودا بـ21 مليار ريال ضمن مشاريع توسعة مجتمعاتها السكنية

imgid556975

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

a8ccf972f3

المركزي الأسترالي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس

161185

صندوق النقد : التراجع في الإقراض لا يستدعي الفدرالي لتغيير سياسته النقدية

أخبار متعلقة
2512

في يوم واحد.. العراق يعزز احتياطياته من الذهب بـ 1.8%

6471efa44ab04

العراق يعلن عن مشروع ربط بري مع الأردن ودول الخليج وتركيا

2544

إطلاق شركة استثمار سعودية عراقية برأسمال 3 مليارات دولار

2180791-1620833730

العراق يحظر التعامل بالدولار في الأسواق لدعم الدينار العراقي