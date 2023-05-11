الخميس 11-05-2023
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الخميس، 11-05-2023 09:30 ص

ارتفاع التضخم في الصين الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات أن التضخم في الصين ارتفع بأبطأ وتيرة في أكثر من عامين في نيسان الماضي، بينما زاد انكماش أسعار المنتجين تسليم المصنع، مما يشير إلى حاجة محتملة إلى مزيد من التحفيز لتعزيز الانتعاش الاقتصادي المتباين بعد جائحة كوفيد.
              
ويعزز الارتفاع الضعيف في أسعار المستهلكين مؤشرات مستقاة من بيانات التجارة هذا الأسبوع والتي تفيد بأن الطلب المحلي لا يزال ضعيفا.
              
وقال المكتب الوطني للإحصاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في نيسان الماضي بنسبة 0.1% على أساس سنوي، وهو أدنى معدل منذ شباط 2021، متراجعا عن زيادة سنوية بلغت 0.7% في آذار. وجاءت النتيجة مخالفة لمتوسط التوقعات في استطلاع لرويترز بارتفاع 0.4%.
              
كما زاد انكماش أسعار المنتجين الشهر الماضي، والذي يسلط الضوء، إلى جانب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، على الصعوبة التي يواجهها الاقتصاد الأوسع نطاقا في سبيل الانتعاش بعد رفع قيود كوفيد في كانون الأول الماضي.
              
وانخفض مؤشر أسعار المنتجين بأسرع وتيرة منذ أيار 2020 وهبط للشهر السابع على التوالي، متراجعا 3.6% على أساس سنوي بعد انخفاضه 2.5% في الشهر السابق. وجاء ذلك بالمقارنة مع توقعات بنزوله 3.2%.
              
ونما الاقتصاد الصيني بمعدل أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام بفضل رفع قيود كوفيد، لكن الانتعاش كان متفاوتا. وأظهرت أحدث البيانات انكماش نشاط المصانع، في حين لا يزال الضعف المستمر في سوق العقارات مصدر قلق.
              
وقد تزيد أحدث البيانات الضغط على بنك الشعب الصيني لخفض أسعار الفائدة أو ضخ المزيد من السيولة في النظام المالي.
              
وظلت الضغوط التضخمية الإجمالية منخفضة مع ارتفاع التضخم الأساسي، والذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.7%، دون تغيير عن الشهر السابق.

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CNBC

 

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