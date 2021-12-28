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الثلاثاء، 28-12-2021 04:22 م

ارتفاع الدولار الأميركي أمام الين الياباني

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الوكيل الإخباري-ارتفع الدولار الأميركي خلال الجلسة الآسيوية في "وول ستريت" أمام نظيرة الين الياباني، حيث جاء الارتفاع الأعلى له منذ 26 تشرين الثاني.

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وبحسب "وول ستريت جورنال" ارتفع زوج الدولار الأميركي مقابل الين الياباني بنسبة 0.02 بالمئة إلى مستويات 114.88 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 114.86، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 114.95، بينما حقق الأدنى له عند 114.76.

 

بترا

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