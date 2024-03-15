ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

الوكيل الإخباري- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.33 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2499 نقطة.

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وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 3.7 مليون دينار، مقارنة مع 4.9 مليون دينار، الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 25بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 18.4 مليون دينار، مقارنة مع 24.6 مليون دينار للأسبوع السابق.



أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم، فبلغ 16.6 مليون سهم نُفذت من خلال 9503 صفقات.

