ارتفاع الرقم القياسي لأسعار بورصة عمان في أسبوع

الوكيل الإخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 2.54 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2284 نقطة.

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وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة خلال الأسبوع الماضي نحو 7 ملايين دينار، مقارنة مع 7.8 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 8.5 في المئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 35.7 مليون دينار، مقارنة مع 39 مليون دينار للأسبوع السابق.



أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، فبلغت 17 مليون سهم، نُفذت من خلال 12989 صفقة.