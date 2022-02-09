الأربعاء 09-02-2022
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الأربعاء، 09-02-2022 01:59 م

ارتفاع ايرادات ضمان القروض 16%

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الوكيل الإخباري - واصلت الشركة الاردنية لضمان القروض عملها في ادارة برامج الضمان القائمة في إطار الجهود والسياسات المتبناة لاحتواء تبعات ازمة كورونا خلال عام 2021 سواء في برامج ضمان القروض أو برنامج ضمان ائتمان الصادرات.اضافة اعلان


واستمرت الشركة بالعمل على تقديم الضمان لكافة التمويلات المقدمة ضمن برنامج اعادة التمويل المقدم من البنك المركزي من خلال كافة البنوك المشاركة بالبرنامج الوطني للتمويل وضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا.

وقد حققت الشركة نمواً في إجمالي إيراداتها خلال العام 2021 بنسبة 16% مقارنة مع عام 2020, حيث وصلت هذه الإيرادات الى ما قيمته 5,219 الف دينار خلال عام 2021 مقارنة مع إجمالي ايرادات بلغت 4,487 الف دينار كانت قد تحققت خلال عام 2020.

وقد جاء النمو المسجل في إيرادات الشركة بفضل النمو الكبير المسجل في الإيرادات التشغيلية للشركة والتي ارتفعت من 2,366 ألف دينار خلال عام 2020 الى 3,094 ألف دينار خلال عام 2021، بينما بلغت الإيرادات الاستثمارية للشركة حوالي 1,570 الف دينار عام 2021 مقارنة مع 1,774 الف دينار للعام 2020.

وتمكنت الشركة وفق البيانات الختامية من تحقيق أرباحاً صافيةً بعد الضريبة قدرها 1,130الف دينار عام 2021 بالمقارنة مع 645 ألف دينار تم تسجيلها عام 2020.

أما مجموع حقوق المساهمين فقد ارتفع من 37,223 الف دينار في نهاية عام 2020 الى 38,360الف دينار في نهاية عام 2021، في حين بلغت موجودات الشركة كما في نهاية عام 2021 ما مقداره 798 مليون دينار بالمقارنة مع 781 مليون دينار في نهاية عام 2020. و لمواصلة تعزيز قاعدة رأسمال الشركة فقد أوصى مجلس ادارة الشركة للهيئة العامة بعدم توزيع أرباح عن نتائج أعمال الشركة لعام 2021.

 




 

 


 

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