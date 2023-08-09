ارتفاع بورصة موسكو والروبل في المنطقة الحمراء

الوكيل الإخباري - تراجعت العملة الروسية اليوم الأربعاء وسجل الروبل أدنى مستوى منذ نهاية مارس 2022، تزامنا مع ارتفاع مؤشري بورصة موسكو.

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وبحلول الساعة 16:33 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بواقع 96 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 98.06 روبل، وبذلك تكون العملة الروسية قد سجلت أدنى مستوى منذ مارس 2022.



فيما صعد سعر صرف اليورو بواقع 1.41 روبل إلى 107.87 روبل.



أما اليوان الصيني فقد ازداد سعر صرفه بواقع 14 كوبيكا إلى 13.56 روبل.



وعلى صعيد تداولات الأسهم، صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MCEX بنسبة 1% إلى 3116.04 نقطة.