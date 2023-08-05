أسعار القمح عالمياً ترتفع 2.6 %

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح خلال التعاملات الآسيوية أمس بعد إعلان روسيا إغلاق ميناء نوفوروسيسك الروسي، بعد تعرضه لهجوم بطائرات مسيرة.



وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن سعر القمح ارتفع 2.6% ليقلص خسائره الأسبوعية.

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وأعلنت شركة "كونسرتيوم خط أنابيب بحر قزوين" غلق الميناء مع استمرار عمليات تحميل ناقلات النفط الراسية بالفعل داخل الميناء الذي يستخدم أيضا في تصدير الحبوب والأسمدة والفحم.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في موسكو صباح أمس تعرض الميناء لهجوم بزوارق وطائرات مسيرة.



وشهدت أسعار العقود الآجلة للقمح تقلبات حادة منذ الهجوم الروسي على الموانئ الأوكرانية البحرية والنهرية عقب انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود 17 يوليو الماضي.



في الوقت نفسه، صدرت روسيا كميات قياسية من القمح إلى الأسواق العالمية.

ورغم ارتفاع سعر القمح ما زالت الأسعار أقل 10% تقريبا عن مستواها في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.