السبت 05-08-2023
الوكيل الاخباري

5 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

عودة تطبيق سند للعمل بعد توقف مؤقت

مقتل شاب وإصابة 3 آخرين خلال شجار بالقدس

الاقتصاد الوطني يتخطى الصعوبات ويحقق نموا في مؤشراته الكلية

الذهب يُبرق والدولار يسقط بعد تقرير الوظائف الأمريكية

الأرجنتين تقترض 775 مليون دولار من قطر

الأردنيون استهلكوا 1.38 مليار جيجابايت إنترنت خلال الربع الأول من العام الحالي

وفيات السبت 5 / 8 / 2023

عشرات المصابين بحادث سير في دولة عربية

السعودية تطالب مواطنيها بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية

 
السبت، 05-08-2023 09:27 ص

أسعار القمح عالمياً ترتفع 2.6 %

main_image62f5429607584


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح خلال التعاملات الآسيوية أمس بعد إعلان روسيا إغلاق ميناء نوفوروسيسك الروسي، بعد تعرضه لهجوم بطائرات مسيرة.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن سعر القمح ارتفع 2.6%  ليقلص خسائره الأسبوعية.

اضافة اعلان


وأعلنت شركة "كونسرتيوم خط أنابيب بحر قزوين" غلق الميناء مع استمرار عمليات تحميل ناقلات النفط الراسية بالفعل داخل الميناء الذي يستخدم أيضا في تصدير الحبوب والأسمدة والفحم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في موسكو صباح أمس تعرض الميناء لهجوم بزوارق وطائرات مسيرة.


وشهدت أسعار العقود الآجلة للقمح تقلبات حادة منذ الهجوم الروسي على الموانئ الأوكرانية البحرية والنهرية عقب انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود 17 يوليو الماضي.


في الوقت نفسه، صدرت روسيا كميات قياسية من القمح إلى الأسواق العالمية.
ورغم ارتفاع سعر القمح ما زالت الأسعار أقل 10% تقريبا عن مستواها في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

إقرأ ايضا
60699c2b17791

الاقتصاد الوطني يتخطى الصعوبات ويحقق نموا في مؤشراته الكلية

54418_large

تغيير ملحوظ على اسعار بيع الذهب اليوم ..كم بلغ سعر غرام عيار 21 ؟

2238476-844869576

النفط يقفز ويختتم الأسبوع عند 86.2 دولارا للبرميل

2202316151731145985060

الذهب يُبرق والدولار يسقط بعد تقرير الوظائف الأمريكية

385680_18_1691211862

الأرجنتين تقترض 775 مليون دولار من قطر

main_image62f5429607584

الأردنيون استهلكوا 1.38 مليار جيجابايت إنترنت خلال الربع الأول من العام الحالي

أخبار متعلقة
64cbaf4b4236047b790f5683

ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط بعد قرار سعودي

2237321-828984573

أسعار القمح عالمياً ترتفع 4 %

5552

بوتين يطلب دعم تركيا لتصدير الحبوب الروسية

5588558858585

صادرات الحبوب الأوكرانية ترتفع 2.16 مليون طن متري

1000_f8b8fe3a77

وزير المالية الروسي: الاقتصاد سينمو أكثر من 2% هذا العام

747

أسعار القمح تسجل أعلى مستوى لها في 5 أشهر