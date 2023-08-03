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الخميس، 03-08-2023 04:59 م

ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط بعد قرار سعودي

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ في تعاملات اليوم الخميس، بعد قرار سعودي جديد يطال إنتاج النفط الطوعي.

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وبحلول الساعة 16:09 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.89% إلى 80.20 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.82% إلى 83.88 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأعلنت وزارة الطاقة السعودية عن تمديد خفض إنتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يوميا لشهر إضافي، مشيرة إلى إمكانية تمديد جديد أو زيادة هذا الخفض في إطار دعم أسعار الخام.

 

روسيا اليوم

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