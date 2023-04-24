ارتفاع جنوني للذهب في مصر

الوكيل الإخباري - شهد سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين ارتفاعا جنونيا في السوق المصرية، تزامنا مع سعر الدولار.



وعرضت صحيفة "المصرى اليوم" أسعار الذهب المعلنة والأقرب للتداول في سوق المعدن الأصفر بمصر على مدار الشهر الجارى، حتى اليوم الإثنين 24- 4-2023.

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ووصلت أسعار الذهب في مصر حتى وقت النشر، حيث سجل عيار 24 من الذهب 2750 جنيها (شراء)، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة 45 جنيهًا على كل جرام. الذهب عيار 21 في مصر سجل 2400 جنيه، وسجل عيار 18 نحو 2091، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 80 و120 جنيهًا على كل جرام، وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 1627 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 19500 جنيه.



الذهب عيار 21 في مصر سجل 2390 جنيها (شراء)، 2370 جنيه (بيع)، مع وضع ما بين 40 و60 جنيهًا على كل جرام، وسجل عيار 18 نحو 2048.5 (شراء) وسجل عيار 18 (بيع) 2031.5، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 80 و120 جنيهًا على كل غرام.

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