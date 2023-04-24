الإثنين 24-04-2023
الوكيل الاخباري

إجلاء 20 أردنيا من السودان بطائرة ألمانية

تعرف على تفاصيل الحالة الجوية ليومي الثلاثاء والأربعاء

الأردن يكافح بكل أدواته لمواصلة تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام

وزارة الخارجية تقرر إبقاء البعثة الدبلوماسية الأردنية في السودان

إدارة السير: الحبس مدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة 2000 دينار ووقف الرخصة على مرتكبي هذه المخالفات

توقع استكمال مشروع تأهيل الطريق الصحراوي خلال الربع الثالث من 2023

بعد انخفاض أسعار الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا

القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ أربعة أشخاص في العقبة

نقابة أطباء السودان تعلن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين إلى 273 قتيلا

 
الإثنين، 24-04-2023 06:45 م

ارتفاع جنوني للذهب في مصر

644699b3423604799e5037d5


الوكيل الإخباري - شهد سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين ارتفاعا جنونيا في السوق المصرية، تزامنا مع سعر الدولار.

وعرضت صحيفة "المصرى اليوم" أسعار الذهب المعلنة والأقرب للتداول في سوق المعدن الأصفر بمصر على مدار الشهر الجارى، حتى اليوم الإثنين 24- 4-2023.

اضافة اعلان


ووصلت أسعار الذهب في مصر حتى وقت النشر، حيث سجل عيار 24 من الذهب 2750 جنيها (شراء)، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة 45 جنيهًا على كل جرام. الذهب عيار 21 في مصر سجل 2400 جنيه، وسجل عيار 18 نحو 2091، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 80 و120 جنيهًا على كل جرام، وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 1627 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 19500 جنيه.


الذهب عيار 21 في مصر سجل 2390 جنيها (شراء)، 2370 جنيه (بيع)، مع وضع ما بين 40 و60 جنيهًا على كل جرام، وسجل عيار 18 نحو 2048.5 (شراء) وسجل عيار 18 (بيع) 2031.5، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 80 و120 جنيهًا على كل غرام.

 

RT

إقرأ ايضا
4202319122557190587345

بعد انخفاض أسعار الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

k2EtBrMDPMCcSUcNAmvAgmIspWIMxbk412CTCylf

قطر تستورد 25 طناً من التمور الأردنية خلال رمضان

4202320111625127883231

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الاردن اليوم

4

بعد إضرابات كبيرة.. ألمانيا ترفع رواتب الموظفين بهذه النسبة

10-5

رسمياً .. روسيا تُعلن التخلي عن الدولار واليورو في معاملاتها المالية

14-2

أوروبا تحافظ على صدارة سوق السيارات عالمياً والصين تطيح بأميركا

أخبار متعلقة
643fb1fb4236044cb176b493

مصر تكشف عن احتمالات بترولية ضخمة في سيناء

image - 2023-04-17T085811.869

هل هيمنة الدولار في خطر؟

6437c6e74c59b71edc3edc41

تقرير يرجح تعويما جديدا للجنيه المصري قريبا

216de7ac-62c6a5414236040c2a296123

ارتفاع الإسترليني أمام الدولار

2156661-1252256406

الجنيه المصري يحتل المرتبة السادسة بين أسوأ العملات أداء

1680530467557

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو