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الأحد، 13-02-2022 10:11 ص

ارتفاع حجم الاستثمار في المناطق الحرة

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الوكيل الإخباري- ارتفع حجم الاستثمار في المناطق الحرة والمناطق التنموية بنهاية العام الماضي بنسبة بلغت 0.4 بالمئة، ليسجل ما يقارب 2 مليار و 485 مليون دينار مقارنة بالعام 2020 ، مدفوعا بارتفاع حجم الاستثمار في المناطق الحرة العامة، بنسبة بلغت 0.6 بالمئة، ليصل الى مليار و600 مليون دينار بالفترة ذاتها.

وقال رئيس مجلس ادارة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف الهميسات إن الارتفاع بحجم الاستثمار لا يتمثل في المورد المالي المباشر والمتحقق نتيجة بدلات الأجور والرسوم فقط، وإنما بالأهمية الاقتصادية والدور التنموي للمناطق الحرة والمناطق التنموية في استقطاب الاستثمارات النوعية في مختلف الأنشطة الاقتصادية الصناعية والتجارية والسياحية والخدمية.

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واضاف ان ذلك ساهم في توفير نحو27 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المجتمعات المحلية المضيفة للمناطق الحرة والمناطق التنموية.

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