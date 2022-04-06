ارتفاع حجم التداول في سوق العقار 37% خلال الربع الأول

الوكيل الإخباري

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- أظهرت بيانات حركة تداولات سوق العقار لشهر آذار من عام 2022 الصادرة عن دائرة الاراضي والمساحة، ارتفاع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبةٍ بلغت 37% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021؛ ليبلُغ (1,414) مليون دينار تقريباً.وارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر آذار من عام 2022 بنسبةٍ بلغت 90% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، و73% مقارنةَ بالشهر السابق؛ ليبلُغ (679) مليون دينار تقريباً.كما ارتفعت قيمة الإيرادات خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبةٍ بلغت 48% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021؛ لتبلُغ (63,159,192) دينارا أردنيا.وارتفعت قيمة الإيرادات خلال شهر آذار من عام 2022 بنسبةٍ بلغت 114% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، و78% مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ (30,722,545) ديناراً أردنياً.وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة إعفاءات الشقق خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبةٍ بلغت 18% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021؛ لتبلُغ (29,224,996) ديناراً أردنياً.وارتفاع قيمة إعفاءات الشقق خلال شهر آذار من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%52) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، و(63%) مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ (13,667,050) ديناراً أردنياً.كما اظهرت ارتفاع قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%37) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021؛ لتبلُغ (92,384,188) ديناراً أردنياً.وارتفاع قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال شهر آذار من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%90) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، و(73%) مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ (44,389,595) ديناراً أردنياً.وارتفعت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%58) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، حيث بلغت (76,594,698) ديناراً.كما ارتفعت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر آذار من عام 2022 ارتفاعًا ملحوظًا بنسبةٍ بلغت (%103) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، و(61%) مقارنةً بالشهر السابق؛ حيث بلغت (36,119,657) ديناراً.وارتفعت حركة بيوعات غير الأردنيين خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%54)، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (%30)، وارتفعت بيوعات الأراضي ارتفاعًا ملحوظًا بنسبةٍ بلغت (%117) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021.وارتفعت حركة بيوعات غير الأردنيين خلال شهر آذار من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%117) مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، وارتفاعٍ بلغت نسبته (79%) مقارنةً بالشهر السابق، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (%73) مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، و(80%) مقارنةً بالشهر السابق، وارتفعت بيوعات الأراضي بشكلٍ ملحوظٍ جدًا بنسبةٍ بلغت (%246) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، في حين ارتفعت بنسبةٍ بلغت (77%) مقارنةً بالشهر السابق.كما ارتفعت حركة بيع العقار في المملكة خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%2)، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (%13)، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%1) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021.وأظهرت ارتفاع حركة بيع العقار في المملكة خلال شهر آذار من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%23) مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، وارتفاعٍ بلغت نسبته (41%) مقارنةً بالشهر السابق، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (%46) مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، و (%53) مقارنةً بالشهر السابق، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%17) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وارتفعت بنسبةٍ بلغت (38%) مقارنةً بالشهر السابق.