الأربعاء 06-04-2022
الوكيل الاخباري

الغذاء والدواء تُحذر عند شراء التمور

السير تكشف أسباب الازدحامات المرورية على الطرق

التنمية: مساعدات نقدية لـ329 أسرة الشهر الماضي

أسعار الذهب محليا

أكثر من 3.466 مليون مستفيد من التأمين الصحي المدني في الأردن

مجلس النواب يحيل 3 مشاريع قوانين إلى لجنته القانونية

الإفتاء تُحذر وتوضح حول المصاحف الإلكترونية

وزير الداخلية يدعو الأردنيين لعدم شراء السلع ذات الأسعار المرتفعة

الحكومة تطرح عطاء لشراء 120 الف طن من الشعير

الأردن السابع عربياً في مؤشر الأمن الغذائي

الأربعاء، 06-04-2022 11:11 ص

ارتفاع حجم التداول في سوق العقار 37% خلال الربع الأول

0L5A1878


الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات حركة تداولات سوق العقار لشهر آذار من عام 2022 الصادرة عن دائرة الاراضي والمساحة، ارتفاع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبةٍ بلغت 37% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021؛ ليبلُغ (1,414) مليون دينار تقريباً.اضافة اعلان


وارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر آذار من عام 2022 بنسبةٍ بلغت 90% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، و73% مقارنةَ بالشهر السابق؛ ليبلُغ (679) مليون دينار تقريباً.

كما ارتفعت قيمة الإيرادات خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبةٍ بلغت 48% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021؛ لتبلُغ (63,159,192) دينارا أردنيا.

وارتفعت قيمة الإيرادات خلال شهر آذار من عام 2022 بنسبةٍ بلغت 114% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، و78% مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ (30,722,545) ديناراً أردنياً.

وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة إعفاءات الشقق خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبةٍ بلغت 18% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021؛ لتبلُغ (29,224,996) ديناراً أردنياً.

وارتفاع قيمة إعفاءات الشقق خلال شهر آذار من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%52) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، و(63%) مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ (13,667,050) ديناراً أردنياً.

كما اظهرت ارتفاع قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%37) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021؛ لتبلُغ (92,384,188) ديناراً أردنياً.

وارتفاع قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال شهر آذار من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%90) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، و(73%) مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ (44,389,595) ديناراً أردنياً.

وارتفعت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%58) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، حيث بلغت (76,594,698) ديناراً.

كما ارتفعت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر آذار من عام 2022 ارتفاعًا ملحوظًا بنسبةٍ بلغت (%103) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، و(61%) مقارنةً بالشهر السابق؛ حيث بلغت (36,119,657) ديناراً.

وارتفعت حركة بيوعات غير الأردنيين خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%54)، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (%30)، وارتفعت بيوعات الأراضي ارتفاعًا ملحوظًا بنسبةٍ بلغت (%117) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021.

وارتفعت حركة بيوعات غير الأردنيين خلال شهر آذار من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%117) مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، وارتفاعٍ بلغت نسبته (79%) مقارنةً بالشهر السابق، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (%73) مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، و(80%) مقارنةً بالشهر السابق، وارتفعت بيوعات الأراضي بشكلٍ ملحوظٍ جدًا بنسبةٍ بلغت (%246) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، في حين ارتفعت بنسبةٍ بلغت (77%) مقارنةً بالشهر السابق.

كما ارتفعت حركة بيع العقار في المملكة خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%2)، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (%13)، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%1) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021.

وأظهرت ارتفاع حركة بيع العقار في المملكة خلال شهر آذار من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%23) مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، وارتفاعٍ بلغت نسبته (41%) مقارنةً بالشهر السابق، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (%46) مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، و (%53) مقارنةً بالشهر السابق، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%17) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وارتفعت بنسبةٍ بلغت (38%) مقارنةً بالشهر السابق.

إقرأ ايضا
iraq-2-800x549

العراق يفتح باب استيراد كافة المواد الغذائية لمدة 3 أشهر

296403

قطر: 117 مليون دولار تحويلات الأردنيين بالربع الأول من 2022

420225114959304048514

جولة العقوبات الجديدة ضد روسيا تعيد الزخم إلى أسواق النفط

3 - Copy

أسعار الذهب محليا

0L5A1124 - Copy

الأردن السابع عربياً في مؤشر الأمن الغذائي

143-133729-is-bitcoin-15-thousand-dollars_700x400

بسبب ضغوط الفيدرالي الأميركي.. بيتكوين عند 45 ألف دولار

أخبار متعلقة
main_image5d1c9b42ee95d

بحث تعزيز علاقات الأردن ومصر الاقتصادية

imgid472539

150 مليون دينار عجز الميزان التجاري للأردن مع أوكرانيا

main_image62270ce1395a5

الصناعة والتجارة: الأردن يتأثر بما يحدث على الأسعار عالمياً

1038547908_0_160_3073_1888_1920x0_80_0_0_18d7a190db5213de542167afdf9179e4

الطاقة: نُوفر ربع مليار دينار شهرياً بسبب اتفاقيات استيراد الغاز

8739fba5-75ab-4cf5-8b32-ec55f651c0de

وزير الاستثمار يلتقي سفراء مصر والهند

23-3-1808x1157-1

45.3 مليون دولار صادرات القطاع الخاص القطري للأردن في 2021