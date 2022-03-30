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الأربعاء، 30-03-2022 01:10 م

ارتفاع صادرات المجمع الزراعي الصناعي الروسي في عام 2021 بنسبة 21٪

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الوكيل الاخباري- قالت وزارة الزراعة الروسية، إن تصدير منتجات المجمع الزراعي الصناعي الروسي، ازداد في عام 2021 بنسبة 21٪ بالمقارنة مع العام الذي قبله وبلغ 37.1 مليار دولار.

ووفقا لمعطيات الوزارة، بلغ هذا المؤشر في نهاية عام 2020 ،30.5 مليار دولار وفي عام 2019 بلغت قيمة صادرات المنتجات الزراعية من روسيا - 25.6 مليار دولار.

وأضافت الوزارة في بيانها: "وبهذا الشكل تخطت الصادرات الزراعية الرقم القياسي الذي تم تسجيله في عام 2020. وخلال العام، زودت روسيا الأسواق الخارجية بأكثر من 71 مليون طن من المواد الغذائية والخامات الزراعية".

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واحتفظت الحبوب بالمركز الريادي بين الصادرات الزراعية الروسية، حيث شكلت 31٪ من إجمالي حجم المواد المصدرة في عام 2021.

في الوقت نفسه، من الناحية المادية، انخفضت صادرات محاصيل الحبوب بنسبة 12٪ - إلى 43 مليون طن، لكنها زادت من حيث القيمة بنسبة 12٪ - لتصل إلى 11 مليار دولار.

 

روسيا اليوم

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