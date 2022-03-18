الجمعة 18-03-2022
الوكيل الاخباري

مطالبة باستحداث مجلس أمن غذائي في الأردن

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الجمعة، 18-03-2022 10:01 م

مطالبة باستحداث مجلس أمن غذائي في الأردن

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الوكيل الإخباري - طالب نقيب تجار المواد الغذائية خلدون العقاد بمجلس أمن غذائي يعمل على حل المشاكل الغذائية في السوق، وقال، إن معظم المنتجات المحلية مستوردة كالعلف ومدخلات الإنتاج والأدوية، ودعا لرفع الجمارك عن أي مادة غذائية للتمكن من توفيرها للمستهلك.

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ورأى العقاد في قرارات وزارة الزراعة عن اتخاذ سلسلة إجراءات لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية النباتية والحيوانية خطوة في الاتجاه الصحيح.

من جهته طالب مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران، بتغيير استراتيجيات الأمن الغذائي لتتلاءم مع الظروف الطارئة، واستغلال الأراضي المروية لزراعة القمح والشعير، فيما طالبت نقابة تجار المواد الغذائية بمجلس أمن غذائي.


وحض العوران على استغلال مميزات منطقة وادي الأردن، ودعا لاستغلال أراضي الخزينة، ومقايضة الصادرات من البوتاس والفسفور للحصول على مستلزمات الإنتاج.

 

ورأى أن الظروف العالمية "صعبة جدا" على مستوى توفير السلع والمواد الغذائية والأعلاف. المملكة 

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