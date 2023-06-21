ارتفاع طفيف للدولار قبيل كلمة باول أمام الكونغرس الأميركي

الوكيل الإخباري - ارتفع الدولار بشكل طفيف، الأربعاء، قبل أن يتحدث جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمام الكونغرس حيث من المتوقع أن تعكس تصريحاته تشديد السياسة النقدية، بينما صعد الجنيه الإسترليني على نحو طفيف بعد بيانات تضخم بريطانية أقوى من المتوقع.

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واستقر مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا عند 8.7 بالمئة في مايو رغم آمال بتراجعه عن مستواه في أبريل. وصعد الاسترليني لفترة وجيزة 0.3 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.2803 دولار قبل أن يستقر عند 1.2765 دولار.



كما ارتفع على نحو طفيف مقابل اليورو والين مع مراهنة المتعاملين على أن بنك إنجلترا سيرفع الفائدة. وتضع الأسواق في اعتبارها احتمال رفع الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس أخرى إلى ذروة عند ستة بالمئة خلال 12 شهرا.