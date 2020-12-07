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الإثنين، 07-12-2020 11:03 ص

ارتفاع في أسعار الذهب بدعم من التحفيزات المالية الأمريكية

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا، اليوم الاثنين 7 ديسمبر/كانون الأول، حيث دعمت بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية الآمال حيال مزيد من التحفيز المالي، وإن كان التفاؤل بشأن نشر لقاحات للوقاية من فيروس كورونا قد كبح جماح هذه المكاسب.

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وصعد السعر الفوري للذهب، بحسب وكالة "رويترز" 0.2 بالمئة إلى 1841.93 دولار للأوقية، في حين تقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة لتسجل 1844.20 دولار.

 

وقال ستيفن إينس، كبير مخططي السوق العالمية لدى أكسي للخدمات المالية، إن "تباطؤ نمو الوظائف وتشديد قواعد حركة الأفراد يذلل كثيرا العقبات التي تعترض طريق إجراءات من الكونغرس الأمريكي".

وكانت بيانات أظهرت أقل قدر من الوظائف الجديدة خلال ستة أشهر بالاقتصاد الأمريكي في نوفمبر/تشرين الثاني.


واكتسبت محادثات بشأن حزمة جديدة لتخفيف تداعيات الجائحة زخما، إذ يعكف مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون لرصد 908 مليارات دولار لذلك.

 

غير أن مكاسب الذهب جاءت محدودة في ظل استعدادات بريطانيا لتصبح أول دولة تستخدم لقاح فايزر/بيونتك لمرض كوفيد-19 هذا الأسبوع.


ونزلت أسعار الفضة 0.1 بالمئة إلى 24.15 دولار للأوقية فيما انخفض البلاتين واحدا بالمئة إلى 1044 دولارا، بينما ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2359.05 دولار للأوقية.

 

 

 

 


المصدر : سبوتنك




 




 

 


 

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