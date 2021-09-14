الثلاثاء 14-09-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي 18.59% حتى تموز

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة- أسماء

6 وفيات و2753 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

كيف تتصرف إذا انفجر أحد الإطارات؟

أكثر من 100 مستوطن متطرف يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

الضمان : تأمين صحي بامتيازات جديدة في طريقه للأردنيين

الأمانة لـ الوكيل : صيانة للإشارات الضوئية قبل الشتاء

حملة نظافة لموقع بغابات برقش تعرض لإلقاء النفايات

أردنيون يعبرون عن فرحهم بعاصمة السياحة العربية مأدبا

العثور على أربعيني متوفيا بمنزله في الزرقاء

الثلاثاء، 14-09-2021 11:08 ص

ارتفاع كبير في تداولات عملة لايتكوين

875


الوكيل الاخباري- سجلت عملة ”لايتكوين“ المشفرة، ارتفاعا كبيرا في تداولات أمس الإثنين، بعد بيان صحفي كشف بأن مؤسسة ”وول مارت“ الأمريكية العملاقة لتجارة التجزئة، تعتزم قبول تلك العملة في مدفوعاتها، والذي تبين لاحقا أنه بيان مزيف.

وزعم البيان الذي نُشر عبر قناة صحفية رسمية، أن ”وول مارت“ ستقبل العملة من خلال جميع متاجرها الرقمية، مثلما فعلت مؤسسات تجارية وتكنولوجية عملاقة.

وقالت ”وول مارت“ في وقت لاحق لوسائل الإعلام الأمريكية، إن الإعلان كان ”غير صحيح“، بحسب شبكة ”سي أن بي سي“ الإخبارية الأمريكية، التي ذكرت أنه بحلول ذلك الوقت، كان العديد من المواقع الإخبارية ووكالات الأنباء الكبرى نشر الإعلان.

اضافة اعلان

 

المصدر: إرم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920211194935451174224

أسعار الذهب الثلاثاء 14/9/2021

14-9

اسقرار أسعار الذهب عالميا

950

ارتفاع أسعار النفط عالميا

w

العملات الأجنبية.. 12.27 مليار موجودات البنوك

دولارات

ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

يورو

تراجع اليورو مقابل الدولار لأدنى مستوى في 3 أسابيع

أخبار متعلقة
950

ارتفاع أسعار النفط عالميا

6139bed5423604026656206f

تراجع أسعار الذهب عالميا

613864234c59b742f631cb9c

الدولار عند أعلى مستوى في أسبوع

613744154236043998095f75

أسعار الألمنيوم عند أعلى مستوى في 10 سنوات

6137170e4c59b772850fb298

ارتفاع أسعار النفط عالميا

11-54

ارتفاع أسعار الذهب عالميا