ارتفاع كبير في تداولات عملة لايتكوين

الوكيل الاخباري- سجلت عملة ”لايتكوين“ المشفرة، ارتفاعا كبيرا في تداولات أمس الإثنين، بعد بيان صحفي كشف بأن مؤسسة ”وول مارت“ الأمريكية العملاقة لتجارة التجزئة، تعتزم قبول تلك العملة في مدفوعاتها، والذي تبين لاحقا أنه بيان مزيف.



وزعم البيان الذي نُشر عبر قناة صحفية رسمية، أن ”وول مارت“ ستقبل العملة من خلال جميع متاجرها الرقمية، مثلما فعلت مؤسسات تجارية وتكنولوجية عملاقة.



وقالت ”وول مارت“ في وقت لاحق لوسائل الإعلام الأمريكية، إن الإعلان كان ”غير صحيح“، بحسب شبكة ”سي أن بي سي“ الإخبارية الأمريكية، التي ذكرت أنه بحلول ذلك الوقت، كان العديد من المواقع الإخبارية ووكالات الأنباء الكبرى نشر الإعلان.

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المصدر: إرم