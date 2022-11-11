ارتفاع مؤشرات أسهم سوق نيويورك المالي أكثر من 2000 نقطة

الوكيل الاخباري- ارتفعت مؤشرات أسهم سوق نيويورك المالي، الخميس، بأكثر من 2000 نقطة بعد أن أظهرت البيانات الفدرالية تراجع التضخم في تشرين الأول الماضي.

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وحسب تقارير إعلامية، كان المستثمرون يراقبون الأدلة على أن زيادات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لها تأثيرها المطلوب في كبح جماح ضغوط الأسعار.



ووصل مؤشر (داو جونز) عند الإغلاق إلى 33715.37 أي بفارق 1202 نقطة عن يوم الأربعاء وهي الأعلى منذ خروج السوق من أزمة كورونا، كما ارتفع مؤشر (S&P 500) أكثر من 200 نقطة ووصل إلى 3955.96 نقطة في أكبر ارتفاع للمؤشر منذ نيسان 2020.



أما مؤشر (نازداك) فقد ارتفع 760 نقطة ليصل إلى 11114 نقطة وهو أفضل مستوى له منذ آذار 2020 أيضا.

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