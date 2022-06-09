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الخميس، 09-06-2022 03:57 م

ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي عالميا

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الوكيل الاخباري- ارتفع مؤشر الدولار الأميركي اليوم الخميس، أمام العديد من العملات العالمية في السوق الأميركية العالمية بنسبة 0.1 بالمئة.

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وبحسب "وول ستريت جورنال"، يواصل الدولار مكاسبه لليوم الثاني بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين عند 102.84 نقطة، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.


ويأتي هذا الارتفاع بدعم تطورات إيجابية في سوق السندات الأميركي، قبل يوم من صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة، والتي توفر أدلة كبيرة حول مستقبل الزيادات المحتملة في سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

 

بترا

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