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الأربعاء، 23-08-2023 09:26 ص

ارتفاع مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين

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الوكيل الإخباري - اقترب الدولار الأمريكي من أعلى مستوى في شهرين، اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خلال الأسبوع الحالي للبحث عن مؤشرات على مسار السياسة النقدية.

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وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات، 103.55 ليظل غير بعيد عن أعلى مستوى في شهرين البالغ 103.71 الذي لامسه، أمس الثلاثاء.


وارتفع المؤشر 1.6% في آب الحالي وهو في طريقه لإنهاء خسائر تكبدها لشهرين متتاليين، كما ارتفع الين 0.20% ليصل إلى 145.59 دولار في ساعات التداول الآسيوية ولم يبتعد عن أعلى مستوى في تسعة أشهر البالغ 146.565 الذي سجله الأسبوع الماضي.

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