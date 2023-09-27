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الأربعاء، 27-09-2023 08:59 ص

ارتفاع معدل التضخم في استراليا

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الوكيل الإخباري - كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في استراليا، صباح اليوم الأربعاء، عودة ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر آب الماضي. اضافة اعلان


حيث سجلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في استراليا ارتفاعا بنسبة 5.2% على أساس سنوي، وهي ما جاءت مطابقة لتوقعات الأسواق التي أشارت لارتفاعها بتلك النسبة ، وذلك بعدما كانت استراليا قد سجلت معدل تضخم سنوي بلغ 4.9% خلال شهر تموز الماضي.

وكانت أبرز الارتفاعات في مؤشر التضخم داخل استراليا هذا الشهر ترجع إلى ارتفاع أسعار التأمين، والخدمات المالية بنحو 8.8%، تلاه تضخم أسعار خدمات النقل بنسبة 7.4%، ثم أسعار قطاع الإسكان بحوالي 6.6%، وأسعار الأغذية بنسبة 4.4%.

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