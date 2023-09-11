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الإثنين، 11-09-2023 12:55 م

ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 2.45% خلال 8 شهور

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الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة، تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر آب من عام 2023 في الأردن، والذي رصد ارتفاعاً نسبته 0.88%، مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2022.

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وعلى المستوى التراكمي فقد شهد الرقم القياسي للأشهر الثمانية الأولى من هذا العام ارتفاعاً بنسبة 2.45% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.


وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب من عام 2023 ما مقداره 109.13 مقابل 108.18 لنفس الشهر من عام 2022، وبلغ الرقم القياسي لشهر آب من عام 2023 ما مقداره 109.13 مقابل 108.91 للشهر الذي سبقه من نفس العام.


أما على المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 ما مقداره 108.67 مقابل 106.07 لنفس الفترة من عام 2022.


وساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب من عام 2023 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022 بشكل رئيسي "مجموعة الأمتعة الشخصية" بنسبة 5.75%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 5.18%، و"الايجارات" بنسبة 3.25%، و"الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 3.23%، و"التعليم" بنسبة 2.75%.


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