ازمة مالية كبيرة تواجه أحد أكبر البنوك الاستثمارية الأمريكية

الوكيل الإخباري -

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سيدخل واحد من أكبر البنوك الاستثمارية الأمريكية ( جـي بي مورجان) في أزمة كبيرة إذا ما دفعت أحداث جديدة أو أي أزمة أسعار الذهب للصعود بقرابة الـ 1000 دولار في الأسابيع والأشهر المقبلة.ووفقا للتحليلات، هذا الصعود سيغوص بالبنك بسبب كثرة ما تحمل من مراكز بيع لمشتقات الذهب.ويقول د كبار مديري الأموال في العالم، الدكتور ستيفن ليب، إن مراكز بيع مشتقات الذهب من جيه بي مورجان كثيرة وكبيرة جدًا، حتى أنها من المحتمل أن تتجاوز إجمالي أصول البنك المتاحة وهو وضع خطير للغاية على المصرف الأمريكي العملاق.وأضاف ليب أن حجم تعرض بنك كبير مثل جيه بي مورجان للذهب ضخم جدًا، ولو ليس سرا خاصا به، لكنه سر معروف للجميع بأن جيه بي مورجان لديها مراكز بيع على المكشوف ضد مشتقات الذهب، وهو ما تم معاقبتهم عليه سابقا، إلا أنهم يستمرون في محاولة السيطرة على أسعار المعدن الأصفر بكل طاقتهم.ونوه ليب إلى أنه عندما يتم بيع الأسهم أو السلع على المكشوف، يكون البائع على المكشوف في مأزق لتسليم هذا السهم أو السلعة في تاريخ لاحق، منوهاً إلى أن الهدف هو تحقيق ربح بين السعر الحالي والسعر الأدنى في المستقبل، في هذه الحالة، يبدو أن JPMorgan يبيع المعدن الثمين على المكشوف باستخدام المشتقات، مما يبقي سعر الذهب منخفضا بشكل مصطنع.وقال إذا ما صعد الذهب بشكل غير متوقع فانه سيكون أحد أكبر مصارف أمريكا في خطر عظيم.