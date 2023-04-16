الأحد 16-04-2023
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ديب: إقبال دون المتوسط على شراء الذهب قبيل العيد

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الأحد، 16-04-2023 02:03 م

ديب: إقبال دون المتوسط على شراء الذهب قبيل العيد

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الوكيل الإخباري - قال أمين سر نقابة الحلي والمجوهرات سليم ديب إن الإقبال على شراء الذهب محليا ما زال أقل من المتوسط.

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وأضاف ديب لـ"الوكيل الإخباري"، أن تراجع الإقبال على الذهب يعود إلى ارتفاع أسعاره عالميا عدا عن أولويات المواطنين في تأمين الأساسيات خلال شهر رمضان المبارك وقبيل عيد الفطر السعيد.

وأشار إلى أن سوق الذهب محليا قد يشهد تحسنا طفيفا خلال الفترة المقبلة وخاصة إذا انخفضت الأسعار عالميا.

وحول العروض على الذهب في المحلات، بيّن ديب أنها أسلوب دعائي للترويج وليست حقيقية لأن أسعار الذهب تخضع للأسعار عالميا ورسوم جمارك ودمغة وغيرها من التكاليف.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، اليوم الأحد، 40.5 دينارا لجهة الشراء من المحلات و38.8 دينارا لجهة البيع.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

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