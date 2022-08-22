استطلاع: الفيدرالي سيبطئ وتيرة زيادة الفائدة في ايلول القادم

الوكيل الإخباري - أظهر استطلاع لوكالة "رويترز" أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع معدلات الفائدة 50 نقطة أساس في أيلول القادم، وسط توقعات بأن التضخم وصل ذروته ومخاوف متزايدة من الركود.



وتراجع التضخم الشهر الماضي رغم أنه ما زال قرب أعلى مستوى له منذ 40 عاما مما دفع العقود الآجلة لصناديق الفيدرالي إلى تغيير أسعاره بشكل ضيق لتصبح الزيادة المتوقعة 50 نقطة أساس في ايلول القادم، بعد 75 نقطة أساس في حزيران وتموز الماضيين.

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وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد قال في الشهر الماضي "من المحتمل أن يصبح من المناسب إبطاء وتيرة الزيادات". ( سكاي نيوز)

