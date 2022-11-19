استطلاع دولي: زيادات قياسية متوقعة للرواتب في عام 2023

الوكيل الإخباري - يخطط أصحاب العمل لزيادة ميزانيات الرواتب بنسبة 4.6٪ العام المقبل، وهي أعلى قفزة سنوية متوقعة منذ 15 عاماً.

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هذا وفقاً لأحدث استطلاع دولي من شركة الاستشارات "ويليس تاورز واتسون"، والذي تضمن ردوداً من 1550 صاحب عمل في أمريكا .



وعزت الغالبية العظمى من الشركات الارتفاع الكبير إلى التضخم وسوق العمل الضيقة.

ولكن مع استمرار معدل التضخم الرئيسي عند 7.7٪، فإن أي زيادة يحصل عليها الموظف أقل من تلك المستويات تعني بشكل فعال أنه سيحصل على دخل أقل لأن راتبه لن يشتري نفس القدر.



وغالباً ما تتوقع الشركات أن تدفع أكثر مقابل عام معين وما تدفعه في نهاية المطاف يختلف باختلاف ظروف السوق. ( CNN عربية )