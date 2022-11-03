الخميس 03-11-2022
الوكيل الاخباري

الملك يؤكد أهمية تثبيت الاستقرار في سوريا

اجراء عملية جراحية نوعية في البشير - صور

وزير الأوقاف يوجه بتوسعة وتحديث مستشفى المقاصد

وظائف شاغرة في دائرة حكومية - تفاصيل

مدعوون لإجراء الفحص الفني في الإفتاء - أسماء

“العلوم الإسلامية” تعلن حاجتها إلى تعيين مهندس طاقة متجددة

الملك سلمان يكرم 80 مواطنا سعوديا

للأردنيين .. انخفاض أسعار الذهب لأدنى حد منذ 3 سنوات محلياً

منها قلاية البندورة والخبيزة .. تصنيف عالمي جديد لأكثر الأكلات الشعبية في الأردن

جودبي: توقيع 10 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وابرام عقود بقيمة ٧٠ مليون دولار في سوفكس 2022

 
الخميس، 03-11-2022 11:36 ص

التضخم في تركيا يقفز لأعلى مستوى في 24 عاما

_124431199_gettyimages-1239856334


الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات رسمية نُشرت اليوم الخميس، أن التضخم في تركيا ارتفع في أكتوبر على أساس سنوي لأعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51 بالمئة، وهو ما يقل بشكل طفيف عن التوقعات، بعدما خفض البنك المركزي سعر الفائدة ثلاث مرات في ثلاثة أشهر رغم ارتفاع الأسعار.

وأوضح معهد الإحصاء التركي أن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.54 بالمئة على أساس شهري، مقابل توقعات في مسح أجرته رويترز بارتفاع 3.60 بالمئة.

اضافة اعلان


وكان من المتوقع أن يرتفع التضخم في أسعار المستهلكين على أساس سنوي 85.60 بالمئة.


وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 7.83 بالمئة على أساس شهري في أكتوبر، و157.69 بالمئة على أساس سنوي.

 

البيان

إقرأ ايضا
image (82)

قطر: 9.7 مليار دولار قيمة صادرات الغاز المسال في أيلول

ذهب1

للأردنيين .. انخفاض أسعار الذهب لأدنى حد منذ 3 سنوات محلياً

332

وول ستريت تغلق على انخفاض حاد بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي

4201521134842

انكماش اقتصاد روسيا 5% على أساس سنوي في سبتمبر

ذهب2

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

risha-gas-power-station-1

الحكومة تشتري محطة توليد كهرباء الريشة

أخبار متعلقة
12201626162241199

التضخم بأميركا يهبط لـ 8.2 بالمئة في سبتمبر بأقل من التوقعات

التضخم-المالي-ما-هو-كيف-يحصل-في-الدول-مفهوم-التضخم

خبير يدعو الحكومة إلى تخفيض الضريبة لكبح التضخم

c559ee6e-8758

محضر الفيدرالي: هناك حاجة لسياسة أكثر تشددا لكبح التضخم

image (57)

الذهب يتحرك في نطاق ضيق مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

germany

أكبر اقتصاد في أوروبا قد يسجل ركودا في 2023

1208436656

صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي.. ويحذر من الأسوأ