الدولار مستقر والين ينخفض بعد تصريحات من المركزي الياباني

الوكيل الإخباري - انخفض الين مقابل الدولار، الجمعة، بعد أن قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إنه من السابق لأوانه إعلان النصر في معركة الوصول بالتضخم إلى المستوى المستهدف.

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وفي الوقت نفسه، لم يطرأ تغير يذكر على الدولار مقابل العملات الرئيسية، والتقطت عملة بتكوين الأنفاس بعد ارتفاعها الشهر الماضي، وانخفض اليوان الصيني بعد بيانات التصنيع الضعيفة.



ارتفع الدولار بنسبة 0.26 % إلى 150.36 مقابل الين بعد ارتفاعه 6.3 % في أول شهرين من العام.



وظل اليورو دون تغير تقريبا عند 1.0807 دولار، ولم يتفاعل كثيرا مع الأرقام التي أظهرت تباطؤ التضخم في منطقة اليورو بأقل قليلا من المتوقع إلى 2.6 % في فبراير من 2.8 % في يناير.