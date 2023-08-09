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أسعار النفط تهبط عالمياً اليوم الاربعاء

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الأربعاء، 09-08-2023 07:23 ص

أسعار النفط تهبط عالمياً اليوم الاربعاء

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الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، الأربعاء، إذ زادت المخاوف حيال تباطؤ الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام، بعد بيانات تجارة سلبية، مما يطغى على المخاوف بشأن تقلص المعروض العالمي في ظل تخفيضات الإنتاج من السعودية وروسيا.

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وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 86 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0039 بتوقيت غرينتش.


وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.73 دولار للبرميل، بانخفاض 19 سنتا أو 0.2 بالمئة.

كان العقدان قد زادا بما يقرب من دولار في الجلسة السابقة.


وقال تشيوكي تشين كبير المحللين لدى سانوارد تريدينج، لوكالة رويترز: "أسعار النفط تجد صعوبة في تحقيق المزيد من الارتفاع بسبب المخاوف المستمرة بشأن بطء انتعاش الاقتصاد الصيني والطلب على الوقود".

 

سكاي نيوز


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