خام برنت يلامس 87 دولارا للبرميل

الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، ولامس سعر خام برنت 87 دولاراً للبرميل، إذ بدد تراجع المعروض نتيجة تخفيضات الإنتاج من جانب تحالف أوبك+ تأثير المخاوف بشأن تباطؤ الطلب من الصين أكبر مستورد للخام في العالم، وتقرير أظهر زيادة مخزونات الخام الأميركية. اضافة اعلان





وأفادت وسائل إعلام رسمية أن مجلس الوزراء السعودي أكد أمس الثلاثاء دعمه للتدابير الاحترازية التي تتخذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون باسم "أوبك+"، لتحقيق الاستقرار في السوق.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتا بما يعادل 0.88% إلى 86.93 دولار للبرميل.



وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 75 سنتا أو 0.9% إلى 83.11 دولار للبرميل.



كان العقدان قد زادا بما يقرب من دولار في الجلسة السابقة.

