الجمعة 05-04-2024
الوكيل الاخباري
 

غوتيريش: حرب غزة مدمرة للمدنيين

بلينكن: نراجع التحقيق الإسرائيلي في مقتل عمال الإغاثة بغزة

مسيرات في عمّان والمحافظات رفضا للحرب الإسرائيلية على غزة

المستشفيات الميدانية الأردنية تستقبل أكثر من 127 ألف حالة في الضفة وغزة

إصابة شاب فلسطيني بعد تنفيذه عملية طعن في حيفا

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

إعلام أمريكي: بايدن طلب التوصل لاتفاق بشأن عودة النازحين لشمال غزة

الفاو: ارتفاع أسعار الأغذية عالمياً بنسبة 1.1% خلال آذار الماضي

جيش الاحتلال يقر بقتل إسرائيلية خلال هجوم أكتوبر

120 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في رحاب المسجد الأقصى

الجمعة، 05-04-2024 03:48 م

استمرار تعافي نمو الاقتصاد البريطاني الشهر الماضي

1712319545957

الوكيل الاخباري - أظهرت مؤشرات اقتصادية، اليوم الجمعة، استمرار تعافي نمو الاقتصاد البريطاني في آذار الماضي، في ظل تحسن أداء القطاعات الاقتصادية الثلاثة الرئيسية في المملكة المتحدة، وهي الخدمات والتصنيع والإنشاءات، للمرة الأولى، خلال نحو عامين.

اضافة اعلان


وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الإنشاءات الذي تصدره وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للأبحاث الاقتصادية، إلى 2ر50 نقطة في آذار الماضي، وهذا الرقم مرتفع من 7ر49 في شباط الماضي، وهو الأعلى منذ آب من العام الماضي.


يشار إلى أن تسجيل المؤشر قراءة أكثر من خمسين نقطة تمثل النمو في هذا القطاع.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-36

الفاو: ارتفاع أسعار الأغذية عالمياً بنسبة 1.1% خلال آذار الماضي

1712309528626

المؤشر نيكي الياباني يسجل أسوأ أداء أسبوعي

ذهب

أسعار الذهب تتراجع عالمياً لكنها تتجه لمكاسب أسبوعية

1498173

النفط يواصل تحقيق المكاسب للأسبوع الرابع على التوالي

3202421142842364118968

الأعلى تاريخيا .. ارتفاع كبير على سعر ليرة الذهب في الأردن

1712228491964

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

أخبار متعلقة
2375466-1397139088

8 ملايين وظيفة في بريطانيا معرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي

8_5

تراجع التضخم في بريطانيا بأكثر من التوقعات