استمرار تعافي نمو الاقتصاد البريطاني الشهر الماضي

الوكيل الاخباري - أظهرت مؤشرات اقتصادية، اليوم الجمعة، استمرار تعافي نمو الاقتصاد البريطاني في آذار الماضي، في ظل تحسن أداء القطاعات الاقتصادية الثلاثة الرئيسية في المملكة المتحدة، وهي الخدمات والتصنيع والإنشاءات، للمرة الأولى، خلال نحو عامين.

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وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الإنشاءات الذي تصدره وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للأبحاث الاقتصادية، إلى 2ر50 نقطة في آذار الماضي، وهذا الرقم مرتفع من 7ر49 في شباط الماضي، وهو الأعلى منذ آب من العام الماضي.



يشار إلى أن تسجيل المؤشر قراءة أكثر من خمسين نقطة تمثل النمو في هذا القطاع.