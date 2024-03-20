الوكيل الاخباري- تراجع التضخم في بريطانيا بأكثر من التوقعات في فبراير/شباط إلى 3.4% ليسجل أدنى مستوى منذ أيلول 2021، بحسب بيانات صادرة اليوم الأربعاء.

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يذكر أن معدّل البطالة في بريطانيا سجل ارتفاعا بسيطا إلى 3.9% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أواخر كانون الثاني، في حين شهد نمو الرواتب تراجعا قليلا، وفق المكتب الوطني للإحصاءات.



وأشارت ليز ماكيون مديرة الإحصاءات الاقتصادية في المكتب الوطني عبر حسابها على "إكس" إلى أن الرواتب "ترتفع بوتيرة أبطأ.. لكن نظرا إلى تراجع التضخّم، فإنّ الرواتب تواصل ارتفاعها بالأرقام الفعلية".



