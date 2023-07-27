الخميس 27-07-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

لافروف: يجب على روسيا تعزيز حضورها الإعلامي في الدول الإفريقية

الملك يؤكد عمق العلاقات التاريخية الأردنية البريطانية

الملك يعزي هاتفيا رئيس دولة الإمارات بوفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان

النواب يقر رسمياً قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023

ورشة حول الخدمات البلدية الإلكترونية في الكرك

غرامة لا تزيد عن 50 ألف دينار عقوبة اغتيال الشخصية

اختتام دورة خاصة بالقسم النسائي في القوات الخاصة الملكية

صندوق الائتمان العسكري يوزع أرباح النصف الأول لعام 2023

إحالة موظفين من الزراعة إلى القضاء ابتزا مستثمرا ببدل وأموال

 
الخميس، 27-07-2023 04:42 م

استهلاك العالم للفحم يسجل رقما قياسيا في 2022

256


الوكيل الإخباري - قالت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، إن العالم سجل رقما قياسيا جديدا في استهلاك الفحم في عام 2022 وسيظل قريبا من هذا المستوى خلال العام الجاري مع تجاوز النمو القوي في آسيا الانخفاضات في الولايات المتحدة وأوروبا.

وذكرت الوكالة في تقريرها نصف السنوي عن سوق الفحم أن استهلاك الفحم ارتفع 3.3 بالمئة إلى 8.3 مليار طن العام الماضي.

اضافة اعلان


وأضافت في التقرير أن الانخفاضات الطفيفة في توليد الطاقة من الفحم هذا العام والعام المقبل من المرجح أن تقابلها زيادات في استخدام الفحم في قطاع الصناعة.


وتشير التقديرات إلى أن الطلب العالمي على الفحم نما بنحو 1.5 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري إلى حوالي 4.7 مليار طن في المجمل بسبب زيادة واحد بالمئة في توليد الطاقة واثنين بالمئة في الاستخدامات الصناعية غير المتعلقة بالطاقة.


إقرأ ايضا
1690464625300

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على انخفاض

569

المركزي الأوروبي يرفع الفائدة للمرة التاسعة على التوالي

5656

المركزي التركي يعدل توقعاته بشأن التضخم

1690449648807

ضمان الاستثمار: الدول العربية استقطبت 1617 مشروعا أجنبيا العام الماضي

720232294725887938397

بعد قرار رفع الفائدة .. هكذا بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 بالأردن اليوم

256

النفط يتجه إلى أعلى مستوى له في أكثر من 3 أشهر

أخبار متعلقة
418956-969573340

بريطانيا توافق على إقامة أكبر موقع لبطاريات تخزين الطاقة في العالم

72023241040649693669

الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية من 2.6% - 4.7% عالميا

64bc167b4c59b776712145d9

مجموعة العشرين تفشل في تبني خطة عمل لخفض استخدام الوقود الأحفوري

7202318155256677365815

عقل يتوقع ارتفاع أسعار المحروقات من 1 - 2.3 قرش الشهر القادم

64badd566e1de

العراق يتفق على تزويد لبنان بمليوني طن من النفط سنوياً

45454545

تراجع إجمالي الطاقة التي باعتها شركة الكهرباء الوطنية خلال 6 أشهر