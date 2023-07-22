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السبت، 22-07-2023 09:40 ص

تراجع إجمالي الطاقة التي باعتها شركة الكهرباء الوطنية خلال 6 أشهر

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الوكيل الإخباري - تراجع إجمالي الطاقة التي باعتها شركة الكهرباء الوطنية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة طفيفة قاربت 0.39 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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وبحسب آخر بيانات الشركة، بلغ إجمالي هذه المبيعات نحو9965.8 جيجا واط ساعة مقارنة مع  10005.3 جيجا واط ساعة خلال النصف الأول من العام الماضي.

ووفقا لمصادر الشركة، فإن التباين في حجم مبيعات الطاقة يعود إلى اختلاف الطلب من وقت لآخر وفقا لحاجة النظام الكهربائي والمستخدمين.


وبلغت الإستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي العام الماضي من مصادر الطاقة التقليدية 4212 ميغاواط من 3977 ميغاواط العام الذي سبقه وبزيادة نسبتها 5.9 % أما الباقي فكان من مصادر الطاقة المتجددة بلغت نحو 1584 ميغاواط مقارنة مع 1564 ميغاواط في 20212  وبزيادة نسبتها 1.3 %، فيما بلغ الحمل الأقصى للنظام الكهربائي العام الماضي 4010 ميغا واط.

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