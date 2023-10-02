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الإثنين، 02-10-2023 11:28 ص

اعتراف من الفيدرالي الأمريكي: قد لا يتم رفع الفائدة مجدداً

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الوكيل الإخباري - أوضح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك، جون ويليامز، أن السعر الرئيسي للفائدة في الولايات المتحدة يتواجد حالياً عند مستوى الذروة أو قريب منه. 

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وأشار ويليامز، إلى ضرورة أن تظل تكاليف الاقتراض مرتفعة لبعض الوقت، وذلك لضمان التغلب على التضخم.

قال: "تقييمي الحالي هو أننا في أو بالقرب من مستوى الذروة للنطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالية، وأتوقع أننا سنحتاج إلى الحفاظ على موقف تقييدي للسياسة النقدية لبعض الوقت".

وتمثل تصريحات ويليامز اعترافاً صريحاً من قبل مسؤول كبير في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأن البنك المركزي ربما يكون قد أنهى بالفعل حملة التشديد النقدي الأكثر عدوانية منذ 4 عقود.


وترك مسؤولو الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، في نطاق مستهدف من 5.25٪ إلى 5.5٪ . وكالات 

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