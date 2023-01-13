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الجمعة، 13-01-2023 04:16 م

اقتصاد ألمانيا يشهد جمودا في الربع الأخير وينمو بنسبة 1.9 بالمئة خلال 2022

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الوكيل الإخباري - قال مكتب الإحصاءات الاتحادية في ألمانيا اليوم الجمعة، إن الاقتصاد الألماني من المرجح أن يكون قد شهد انكماشاً في الربع الأخير من العام الماضي، لكنه نما بنسبة 1.9 بالمئة خلال عام 2022 بأكمله، مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد يفلت من الركود خلال فصل الشتاء.

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جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9 بالمئة في 2022 بالكامل، مقارنة مع توقعات بنمو يبلغ 1.8 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين.
وتشير القراءة الأولية للربع الرابع إلى أن ألمانيا قد تتجنب الركود الذي يُعرَّف بأنه ربعان متتاليان من الانكماش.


وكانت هناك مؤشرات متزايدة على أن الاقتصاد، الذي حقق نموا في الربع الثالث، يمكن أن يتفادى أسوأ آثار الانكماش الناجم عن انخفاض إمدادات الطاقة الروسية بعد غزو أوكرانيا.


ونزل التضخم في ألمانيا للشهر الثاني على التوالي في كانون الثاني، بسبب انخفاض أسعار الطاقة وسداد الحكومة فواتير الطاقة المنزلية لمرة واحدة، مع ارتفاع أسعار المستهلكين المنسقة مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.6 بالمئة على مدار العام.

 

بترا

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