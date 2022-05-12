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الأردنيون تداولوا شيكات بقيمة 3.1 مليار دينار في نيسان الماضي

الخميس، 12-05-2022 11:04 ص

الأردنيون تداولوا شيكات بقيمة 3.1 مليار دينار في نيسان الماضي

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الوكيل الإخباري - بينت أرقام رسمية، أن القيمة الإجمالية للشيكات المتداولة (المقدمة للتقاص) في شهر نيسان الماضي وصلت إلى نسبة 14.8 % لتبلغ 3.1 مليار دينار، مقارنة مع نحو 2.7 مليار دينار في الشهر المقابل من العام 2021. 

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ووفقا للأرقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" بلغت قيم الشيكات المرتجعة خلال نيسان 88.7 مليون دينار، لتسجل انخفاضاً عما كانت عليه في آذار الماضي بمقدار 2.6 مليون دينار.

 

وبلغت القيمة المطلقة للشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد في  56.9 مليون دينار.

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