الأردنيون دفعوا فواتير بقيمة 896 مليون دينار الكترونياً خلال تموز الماضي

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشفت أرقام رسمية، أن قيمة حركات دفع وتحصيل الفواتير الكترونيا في الأردن خلال شهر تموز الماضي وصلت إلى 896 مليون دينار، بمعدل 3.5 مليون حركة دفع تم تنفيذها.

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واوضحت الارقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن المفوترين الأكثر لتلقي حركات الدفع من خلال النظام بذات الشهر كانت كل من قطاع الإتصالات بنسبة 40%، وقطاع المؤسسات الحكومة بنسبة 18%، وقطاع الخدمات 24% ، وقطاعات اخرى بنسبة 14%.



وبينت الأرقام على أن حركات وقيم الدفع خلال تموز الماضي ارتفعت بنسبة 6%، بمقدار 53 مليون دينار مقارنة مع حزيران الماضي.

