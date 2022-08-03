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الوكيل الاخباري
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الأردنيون دفعوا فواتير بقيمة 896 مليون دينار الكترونياً خلال تموز الماضي

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الأربعاء، 03-08-2022 01:07 م

الأردنيون دفعوا فواتير بقيمة 896 مليون دينار الكترونياً خلال تموز الماضي

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشفت أرقام رسمية، أن قيمة حركات دفع وتحصيل الفواتير الكترونيا في الأردن خلال شهر تموز الماضي وصلت إلى 896 مليون دينار، بمعدل 3.5 مليون حركة دفع تم تنفيذها.

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واوضحت الارقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن المفوترين الأكثر لتلقي حركات الدفع من خلال النظام بذات الشهر كانت كل من قطاع الإتصالات بنسبة 40%، وقطاع المؤسسات الحكومة بنسبة 18%، وقطاع الخدمات 24% ، وقطاعات اخرى بنسبة 14%.


وبينت الأرقام على أن حركات وقيم الدفع خلال تموز الماضي ارتفعت بنسبة 6%، بمقدار 53 مليون دينار مقارنة مع حزيران الماضي.


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