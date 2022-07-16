مقترح لإنشاء بنك للشرق الأوسط يضم الأردن

الوكيل الاخباري - اقترح رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السبت، خلال قمة جدة، إنشاء بنك الشرق الأوسط للتنمية والتكامل بالشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن.

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وقال الكاظمي في كلمة له نقلتها وكالة انباء " واع" العراقية، خلال القمة التي حضرها الرئيس الأميركي جو بايدن إن البنك "يهتمّ بالتنمية الإقليمية المستدامة عبر تمويل المشاريع في البنية التحتية التي من شأنها أن تساعد في ربط اقتصادات المنطقة".



وتابع: "يضع البنك في أولوياته تطوير شبكات الكهرباء الإقليمية، وخطوط أنابيب النفط والغاز، وشبكات الطرق السريعة، والموانئ والمطارات والصناعات الثقيلة ذات السوق الإقليمية الواسعة، كما يموّل مشاريع في مجال إدارة الموارد المائية والتصحر والتخفيف من آثار تغيّر المناخ".



وقال الكاظمي إن قمة جدة تأتي "وسط تحديات إقليمية ودولية حساسة وأيضاً وسط آمال وتطلعات كبيرة أن تثمر جهود التعاون ومدّ جسور الثقة وتغليب لغة الحوار من أجل تحقيق بيئة آمنة ومستقرة تضمن الحياة الكريمة لشعوب المنطقة".



وقال إن "المخاطر التي أفرزتها تداعيات الأزمة في أوكرانيا تتطلب تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد الحلول السريعة وتوحيد المساعي في مجال ضمان الأمن الغذائي لشعوبنا وتأمين إمدادات الطاقة". ( واع)

