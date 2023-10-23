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الإثنين، 23-10-2023 09:13 ص

الأردن بالمرتبة 71 عالمياً والخامس عربياً في مؤشر تحول الطاقة

الأردن-عمان


الوكيل الإخباري - أصدر منتدى الاستراتيجيات ورقة ضمن سلسلة بإيجاز تحت عنوان أداء مشجع للأردن على مؤشر تحول الطاقة خلال العقد الماضي، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على تطور أداء الأردن ضمن مؤشر تحول الطاقة - الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي – خلال السنوات العشر الماضية.

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وأوضح المنتدى أن المؤشر يقيم أداء 120 دولة من مختلف دول العالم بما فيها الأردن، حيث يتم تقييم أداء البلدان وفق محورين رئيسيين هما: "أداء نظام الطاقة" و"جاهزية التحول" اللذان يندرج تحتهما العديد من المؤشرات التفصيلية.


واحتلت بلدان أوروبا المراتب العشرة الأولى ضمن الترتيب العام، وأبرزها: السويد، والدنمارك، والنرويج، فيما تصدّرت المغرب المرتبة الأولى عربياً، و 56 عالمياً.


وحول أداء الأردن على المؤشر، فقد جاء الأردن في المرتبة 71 عالمياً والخامس عربياً، بعد أن شهد تحسناً ملحوظاً في أدائه بالمجمل خلال العقد الماضي، على الرغم من ثباته النسبي خلال السنوات القليلة الماضية.


وأشار المنتدى في الورقة، إلى أن أداء الأردن في الأبعاد الرئيسة لمحوري مؤشر "تحول الطاقة" قد شهد تحسنا في معظم هذه الأبعاد ما بين عامي 2014 و2023، باستثناء بعدي "الابتكار" و"التمويل والاستثمار".


وأكّد المنتدى أهمية متابعة المؤشرات التفصيلية لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر "تحول الطاقة" وخصوصا : صافي واردات الوقود (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي)، وصافي واردات الطاقة (كنسبة من إجمالي إمدادات الطاقة)، وخسائر نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية كنسبة من توليد الطاقة، والقدرة التخزينية للطاقة المتجددة. 


وأوصى المنتدى بضرورة تعزيز جهود الحكومة بالتشارك مع القطاع الخاص، في تنفيذ مبادرات الطاقة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وبما يحقق رؤية القطاع في "تحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية".

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