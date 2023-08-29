الأردن صدّر حلي ومجوهرات بقيمة 466 مليون دينار خلال 6 أشهر

الوكيل الاخباري - قاد ارتفاع صادرات المملكة من الحلي والمجوهرات والمنتجات الكيماوية، نمو الصادرات الوطنية في النصف الأول من العام الحالي.

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وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، أن صادرات المملكة من الحلي والمجوهرات نمت خلال النصف الأول للعام الحالي بنسبة 91% والمنتجات الكيماوية بـ18.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وبحسب البيانات، بلغت قيمة الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات حتى نهاية حزيران الماضي نحو 466 مليون دينار، مقارنة بـ 244 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت قيمة الصادرات من المنتجات الكيماوية 242 مليون دينار، مقارنة بـ 204 ملايين للفترة نفسها من العام الماضي.



كما بلغت قيمة الصادرات الوطنية من المواد الأخرى خلال النصف الأول من العام الحالي 1.603 مليار دينار، مقابل 1.414 مليار للفترة نفسها من العام الماضي.



وفقا للمعطيات الإحصائية، انخفضت الصادرات الوطنية في النصف الأول من العام الحالي لكل من الألبسة وتوابعها بنسبة 11.4% والبوتاس الخام بـ 27.3 % والفوسفات بـ14% .



وبلغت قيمة صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها حتى نهاية حزيران الماضي حوالي 637 مليون دينار، مقارنة بـ 719 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي، وصادرات الفوسفات 314 مليونا مقارنة بـ 365 مليونا، وصادرات البوتاس نحو 368 مليونا، مقابل 506 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي.



وبحسب التقرير، ارتفع إجمالي قيمة الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2.3 % وصولا إلى 4.198 مليار، مقارنة بـ 4.104 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

