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الثلاثاء، 29-08-2023 01:27 م

الإحصاءات: ارتفاع أسعار تجارة الجملة في الأردن

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الوكيل الإخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2.03 % ، ليصل إلى 105.68 مقابل 103.57 لنفس الفترة من العام الماضي.

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وأشار التقرير الربعي لدائرة الإحصاءات العامة، أن ما أسهم في هذا الارتفاع بالنصف الأول لهذا العام بصورة رئيسية، ارتفاع أسعار كل من مجموعة "بيع الآلات ومعداتها ولوازمها" بنسبة 4.11% ، وارتفاع أسعار مجموعة "بيع مركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية" بنسبة 3.55 % ، وأسعار مجموعة "بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية" بنسبة 1.59 % ، وأسعار مجموعة "تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية بنسبة 1.31%، وأسعار مجموعة "بيع الوقود والمعادن والمواد الإنشائية ولوازمها" بنسبة 1.27%.


وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 1.28 % ، ليصل إلى 105.84 مقابل 104.50 لنفس الربع من العام الماضي.


وأوضح التقرير، أن ما أسهم في ارتفاع الرقم القياسي للربع الثاني لهذا العام مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي، ارتفاع أسعار كل من مجموعة "بيع الآلات ومعداتها ولوازمها" بنسبة 3.24 % ، وأسعار مجموعة "بيع مركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية" بنسبة 3.12 % ، وأسعار مجموعة "بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية" بنسبة 1.29 % ، ومجموعة "تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والتبغ" بنسبة 1.07 % ، في حين انخفضت أسعار مجموعة "بيع الوقود والمعادن والمواد الإنشائية ولوازمها" بنسبة 0.90 % .


ووفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 0.32% لتصل قيمته إلى 105.84 مقابل 105.51 مقارنة مع الربع الذي سبقه من العام نفسه.

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